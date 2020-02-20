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Компьютерное зрение от Mail.ru Group поможет справиться с очередями

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group при участии специалистов MRG Tech Lab тестирует технологию распознавания очередей. Компьютерное зрение Vision в режиме реального времени анализирует, сколько человек находится в разных участках кадра. Если очередь увеличивается, программа сообщает об этом на пульт дежурного.

Основу Vision составляют технологии самообучающихся нейросетей. Искусственный интеллект анализирует записи систем фото- и видеонаблюдения и распознает на них силуэты людей. Vision менее чем за секунду определяет, сколько человек находится в кадре.

Решение разработано для площадок, где концентрируется большое количество людей: аэропортов, торговых центров, ресторанов, катков, горнолыжных комплексов, фестивалей и городских праздников. Vision успешно справляется даже в ситуациях, когда силуэты на видео загораживают друг друга.

Компьютерное зрение не только фиксирует количество людей, но и следит за их распределением по разным частям кадра. К примеру, если в одном из отделов супермаркета собралось много посетителей, Vision уведомит администратора о том, что туда нужно принести больше товара или пригласить еще консультантов.

Vision одинаково эффективно работает как на открытой местности, так и в помещениях. Система постоянно обучается и сохраняет высокую точность распознавания даже при съемке в сложных условиях: во время дождя, снега, при плохом освещении. Например, она способна проанализировать очередь к подъемнику на горнолыжном курорте.

Специалисты MRG Tech Lab могут адаптировать технологию под бизнес-цели заказчика. Пилотные проекты уже запущены в транспортных и промышленных компаниях.

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