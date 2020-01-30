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«Лаборатория Касперского» выпустила новую версию Kaspersky Web Traffic Security в виде полноценного корпоративного веб-шлюза

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«Лаборатория Касперского» обновила ключевой компонент решения Kaspersky Security для интернет-шлюзов — Kaspersky Web Traffic Security. Теперь решение включает и прокси-сервер, и компоненты защиты веб-трафика. Решение поставляется в виде образа виртуальной машины, готового к развертыванию в корпоративной ИТ-инфраструктуре. Другим важным нововведением является интеграция с платформой для противодействия целевым атакам Kaspersky Anti Targeted Attack на уровне песочницы.

В 2019 г. решения «Лаборатории Касперского» отразили более 975 млн атак, которые проводились с интернет-ресурсов. Такие атаки осуществляются с использованием, например, рекламного ПО, программ-вымогателей и сложных угроз.

Решение Kaspersky Web Traffic Security блокирует входящие угрозы на уровне шлюза, не позволяя им достигать рабочих мест и тем самым снижая риски утечки данных и заражения корпоративной сети.

Благодаря функции контроля использования веб-ресурсов и контентной фильтрации сотрудники на работе не будут отвлекаться на сторонние ресурсы. База адресов содержит более 150 млн записей, разбитых на более чем 70 категорий. Специально созданные категории позволяют использовать решение в учебных заведениях, так как включают полные списки нежелательных сайтов.

Интеграция с системой обнаружения целевых атак Kaspersky Anti Targeted Attack предоставляет дополнительные данные для углубленного анализа продвинутых угроз и позволяет автоматически блокировать компоненты атак и действия интернет-злоумышленников.

«Благодаря возможности масштабирования и централизованного управления в Kaspersky Web Traffic Security компании разного масштаба получают удобный способ защищать корпоративный веб-трафик в зависимости от имеющихся ресурсов или архитектуры ИТ-сети. Еще одним преимуществом данного решения для крупных организаций является то, что оно позволяет выделять рабочие области для различных подразделений и филиалов и управлять ими по отдельности», — сказал Сергей Марцынкьян, руководитель отдела продуктового маркетинга для корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского».

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