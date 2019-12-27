Tele2 и фонд «Навстречу переменам» помогут социальным предпринимателям найти инвесторов

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщил о том, что фонд «Навстречу переменам» запускает обучающую программу «Навстречу импакт-инвестициям». Проект поможет социальным предпринимателям улучшить финансовую модель, масштабировать свой бизнес и найти инвесторов. Заявку на участие можно подать до 31 января 2020 г. на сайте программы.

Импакт-инвестиции – это финансовый инструмент, который помогает социальным предпринимателям найти деньги на реализацию своего проекта, инвесторам – получить доход, обеим сторонам – решить конкретную социальную проблему и достичь измеримых изменений в обществе. Импакт- или социально-преобразующие инвестиции еще не развиты в России. Фонд «Навстречу переменам» при поддержке Tele2 сделает первые системные шаги, чтобы этот инструмент заработал в стране.

Программа «Навстречу импакт-инвестициям» подойдет руководителям некоммерческих организаций и социальным предпринимателям из разных регионов России, которые развивают свои проекты не менее трех лет и хотят вывести их на новый уровень. Обучение будет состоять из четырех тематических блоков: стратегический менеджмент, продажи и финансовое управление, лидерство и коммуникации, инвестиции и инвестиционный анализ. Программа реализуется совместно с Impact Hub Moscow при поддержке фонда президентских грантов.

По окончании обучения участники разработают систему измерения социального воздействия инициатив, напишут бизнес-план развития своих проектов, проведут презентацию для импакт-инвесторов и получат шанс получить финансирование. Программа также включает в себя онлайн-курс.

Подать заявку на участие можно до 31 января. Основные критерии отбора проектов: финансовая устойчивость, масштабируемость, измеримое социальное воздействие. Более подробно об условиях можно прочитать на сайте программы. Для авторов лучших проектов предусмотрено 15 бесплатных мест. Курс содержит шесть обучающих модулей, которые пройдут в разных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Новосибирске и Казани с марта по ноябрь 2020 г.

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам», сказала: «Привлечение частного бизнеса в социальную сферу помогает решать многие проблемы гораздо эффективнее с точки зрения расходования денег и оказания качественных услуг благополучателям. На западе импакт-инвестиции пользуются популярностью как у инвесторов, так и у социальных предпринимателей. Чтобы это заработало и в России, нужно помочь двум сторонам встретиться и понять друг друга. Инвесторам показать потенциал сектора социального предпринимательства, а авторам социальных проектов научиться говорить на языке бизнеса. На первом в России курсе по импакт-инвестициям мы хотим обучить лидеров социальных проектов и подготовить их к встречам с инвесторами. Мы ждем заявки от некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, которые уже достигли устойчивого результата и хотят увеличить масштаб проектов».