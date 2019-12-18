«Логика: СЭД» получила сертификат соответствия ФСТЭК России

ФСТЭК России подтвердила, что «Логика: СЭД» на платформе «Alfresco/МСВСфера Инфооборот» позволяет работать с персональными данными и конфиденциальной информацией, не составляющей государственной тайны.

Программный продукт «Логика СЭД.БП.СПО.ПРО» успешно прошел сертификационные испытания в органах ФСТЭК России (сертификат соответствия № 4168 от 13 сентября 2019 г.). Подтверждена возможность работы с защищенной компьютерной информацией – документами и данными, не составляющими государственную тайну.

Продукт «Логика: СЭД» ориентирован на средние и крупные коммерческие и государственные предприятия. Полностью автоматизируется внешний и внутренний документооборот, также в контур системы входит договорная деятельность, контроль исполнительской дисциплины в организации и документооборот совещаний и протоколов.

«Логика: СЭД» базируется на платформе «МСВСфера Инфооборот», которая поставляется компанией НЦПР и представляет собой систему управления контентом, для создания информационных систем корпоративного класса самого широкого спектра назначения.

Программный продукт «МСВСфера Инфооборот 4.2» также сертифицирован в системе сертификации средств защиты информации ФСТЭК России (сертификат соответствия № 3384 от 2 апреля 2015 г.).

«Важной составляющей ECM-систем является качественная защита информации, — сказал Георгий Подбуцкий, генеральный директор компании "Логика бизнеса", — В нашей стране гарантом качества защиты информации является ФСТЭК России и выдаваемый этим органом сертификат. "Логика бизнеса" получила соответствующий документ, и продукт "Логика: СЭД" включен в Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации. Таким образом, заказчики, выбирающие наш продукт для автоматизации документоориентированных бизнес-процессов, могут быть уверены в надежности и сохранности своих данных».