Названы победители интенсива Techstars Startup Weekend в Москве

Глобальная сеть акселераторов для технологичных проектов Techstars силами местного сообщества возобновляет программу для начинающих предпринимателей Startup Weekend в России. В Москве в этом году интенсивы организовало венчурное сообщество Yellow Door. В осенней программе представили свои идеи 30 участников. В будущем году в столице планируется провести два интенсива Startup Weekend.

Стали известны победители осенней программы Techstars Startup Weekend в Москве. Трехдневный интенсив проходил с 29 ноября по 1 декабря при поддержке венчурного сообщества Yellow Door. Это уже второй интенсив в Москве в этом году после длительного перерыва с 2012 г. Программа Techstars Startup Weekend создана для стартапов ранних стадий. Ее целью является помощь в запуске новых проектов и выявление наиболее перспективных ИТ-стартапов. Интенсив проводится в едином формате более чем в 700 городах во всем мире.

30 предпринимателей из различных городов России представили свои идеи для работы, 10 из них попали в шорт-лист, вокруг топ-идей были сформированы 10 команд.

Согласно вердикту жюри, лидером стал сервис подписки на электросамокаты «Мой самокат». Команда получила возможность принять участие в четырехнедельном интенсиве по выходу на глобальный рынок. На втором месте оказался проект Voice Back, который предоставляет голосовой фидбэк для кафе, ресторанов, сферы e-commerce. Бронзовым призером объявлен Jstick — сервис аналитики для увеличения продаж компаний, торгующих на маркетплейсах. Победители получили рабочие места в коворкингах, ряд менторских сессий по развитию бизнеса и другие форматы поддержки.

«Непривычно скоротечный для российского рынка формат программы завоевывает признание среди участников и экспертов по нескольким причинам: для участия достаточно лишь идеи; проекты могут в короткие сроки протестировать идеи и сопутствующие им гипотезы под чутким менторским оком; интенсив дает возможность получить перекрестный опыт от конкурирующих проектов и бесценный опыт организаторов, а также навыки презентации результатов работы компетентному жюри. И, наконец, пройти весь путь от идеи до ее реализации можно всего лишь за 54 часа», — отметил Владимир Ермолаев, член жюри Techstars Startup Weekend, проректор по развитию Московского Университета имени С. Ю. Витте.

«Помимо профессиональной экспертизы участники Techstars Startup Weekend получают уникальные возможности для развития на международном рынке и прямой доступ к ведущим мировым экспертам в области масштабирования ИТ-проектов», — сказал Вэл Джердес, директор команды Techstars Startup Weekend Moscow, основатель венчурного сообщества Yellow Door.

В буткампе приняли участие около 80 представителей стартап-экосистемы: начинающие и опытные технологические предприниматели, дизайнеры, разработчики, маркетологи и другие специалисты, без которых невозможно создать стартап. Программа включала воркшопы по построению бизнеса, работу на менторских сессиях под руководством опытных предпринимателей.