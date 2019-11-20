Региональные предприниматели чаще заключают контракты через Портал поставщиков чем столичные

Региональные предприниматели, зарегистрированные в этом году на Портале поставщиков, уже заключили контрактов объемом в два раза больше, чем их столичные коллеги. Об этом в рамках своего выступления на Отраслевой конференции «Контрактная система столицы: Вектор развития» сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Активное проникновение Портала поставщиков в регионы – это динамика буквально последнего квартала. Регистрация региональных предпринимателей на этом интернет-ресурсе с начала года уже в половину выше, чем московских. Что еще более показательно – в этом году объем контрактов, заключенными с новыми поставщиками из регионов, составил 5,6 миллиардов рублей. Это почти в два раза больше аналогичного показателя у впервые зарегистрированных столичных предпринимателей – 2,9 миллиарда. Всё говорит о том, что бизнес поверил порталу поставщиков, убедился, что на рынок закупок зайти можно, и сделать это легко и просто», - сказал Геннадий Дёгтев.

При этом он добавил, что столица постоянно продолжает совершенствовать функционал этого интернет-ресурса.

Правительство Москвы идет по пути создания полноценной цифровой экосистемы для бизнеса, подчеркнул министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Это совокупность сервисов, услуг и платформ, где бизнес взаимодействует с городом, партнерами и потребителями. Портал поставщиков – важный элемент этой экосистемы, и мы целенаправленно работаем над расширением его возможностей. По сути, он становится полноценным маркетплейсом. Функционал портала охватывает практически все этапы закупки: начиная от каталога товаров, где бизнес может представить заказчикам свою продукцию, и заканчивая решением вопросов логистики – такую функцию мы добавим в ближайшее время. Как и в других отраслях, для развития сферы закупок мы будем внедрять сквозные технологии. Например, в планах – использование искусственного интеллекта для уведомления пользователей о потенциально интересных для него закупках и расширение функционала облачной электронной подписи», - сказал Эдуард Лысенко.