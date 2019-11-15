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«Почта России» и goods.ru создадут новую экосистему электронной коммерции

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«Почта России» и маркетплейс goods.ru подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Клиенты «Почты России» получат доступ к ассортименту, который сегодня насчитывает более 1,5 млн товаров. В свою очередь, маркетплейс расширит свои возможности по продвижению продукции за счет логистики и операционной платформы «Почты России» с большой клиентской базой, что обеспечит существенный рост объема продаж продавцам, размещающим товарные предложения на онлайн-площадке.

Глубокая интеграция информационных систем участников партнерства улучшит качество оказания услуг, повысит уровень автоматизации процесса оформления и отправки заказов, а также сократит сроки доставки. Партнерство также предусматривает создание комплекса высокоэффективных и масштабируемых логистических услуг для обеспечения удобной и быстрой доставки по всей стране. «Почта России» уже предоставляет партнеру фулфилмент-сервис, в который входит прием, хранение, комплектация и упаковка товаров.

Также стороны договорились о тестировании проекта white label, в рамках которого запланирована интеграция товарных предложений с платформы goods.ru в мобильное приложение «Почты России».

Преимущества сотрудничества для покупателей – удобство и скорость оформления и доставки товара благодаря объединению экспертизы и возможностей универсального логистического оператора федерального масштаба и мультикатегорийной интернет-площадки, нивелирование барьеров при дистанционном выборе товаров в интернет-магазине.

В результате сотрудничества стороны намерены увеличить объемы онлайн-заказов на маркетплейсе на 40%. Объединение также позволит на один день сократить сроки доставки в отделения почтовой связи.

«Стратегическое партнерство с маркетплейсом goods.ru отвечает нашим приоритетам: повышению эффективности и удобства интернет-торговли. Мы берем на себя логистические решения, что позволяет онлайн-ритейлу сконцентрироваться на развитии бизнеса, продвижении и продаже товаров, – отметил первый заместитель генерального директора по электронной коммерции "Почта России" Алексей Скатин. – "Почта" – логистический оператор, который способен эффективно соединять торговую площадку и покупателя по всей России».

«Стратегическое партнерство с "Почтой России" – важный шаг для goods.ru, который обеспечит нашей логистике выход на федеральный уровень. За счет запуска white label решения мы даем возможность нашему партнеру создать собственный маркетплейс на базе нашей платформы. Эту модель сотрудничества с крупными аудиторными партнерами мы планируем активно развивать в дальнейшем», – сказал генеральный директор goods.ru Соломон Кунин.



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