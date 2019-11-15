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МКБ отменил комиссию за выдачу USB-токена

ИТ в банках

«Московский кредитный банк» (МКБ) с 15 ноября 2019 г. полностью отменил комиссию за выдачу USB-токенов в рамках пакетов расчетно-кассового обслуживания «Легкий», «Простой» и «Стартовый». Ранее стоимость токена составляла 1,99 тыс. руб.

«В МКБ клиенты малого и среднего бизнеса при работе с интернет-банком используют USB-токен ("Рутокен"), являющийся средством криптографической защиты информации, сертифицированным ФСБ России. Данный тип ключевого носителя позволяет безопасно хранить в защищенной PIN-кодом памяти ключи электронной подписи клиента», – отметила руководитель группы МСБ «Московского кредитного банка» Анастасия Волжина.

МКБ продолжает совершенствовать линейку расчетно-кассового обслуживания. В настоящий момент банк предлагает шесть пакетов РКО, которые подойдут как предпринимателям, начинающим бизнес, так и компаниям с высокой финансовой активностью. Открытие и обслуживание счета для клиента начинается от нуля рублей в месяц в зависимости от выбранного тарифа. В каждый из пакетов входит набор основных сервисов и услуг МКБ: платежи, операции с наличными, специальный продукт для клиентов, осуществляющих ВЭД, моментальный выпуск корпоративной карты Visa Instant Issue, предоставление справок и выписок, а также доступ к онлайн-банку.

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