Microsoft записала культовый фильм «Супермен» на куске стекла

Microsoft совместно с кинокомпанией Warner Bros., успешно сохранили культовый фильм «Супермен» 1978 года на куске кварцевого стекла толщиной 2 мм и размером с подставку для кружки: 75×75 мм. Такое стекло может выдержать губительное воздействие окружающей среды, которое грозит историческим архивам и культурным сокровищам, хранящимся на других типах носителей.

Это стало первым подтверждением концепции проекта Project Silica от Microsoft Research. В нем используются последние открытия в области сверхбыстрой лазерной оптики и искусственного интеллекта для хранения данных в кварцевом стекле. Лазер кодирует данные в стекле, создавая слои трехмерных наноразмерных решеток и деформаций на разных глубинах и под разными углами. Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло.

Project Silica также нацелен на хранение «холодных» данных — ценных архивов или таких данных, которые компании обязаны хранить, но к которым не нужно часто обращаться. Сюда могут входить медицинские записи, финансовые отчеты, юридические контракты, информация о геологоразведке, планы градостроительства.

Форматы файлов устаревают, а обновления стоят дорого. Благодаря Project Silica кинокомпания Warner Bros., может отказаться от регулярной перезаписи своих архивов и перейти на интеллектуальный и надёжный метод хранения.