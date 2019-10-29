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Sbercloud представил услугу резервного копирования в облако

Интеграция Инфраструктура Облака

Sbercloud предложил бизнесу услугу резервного копирования в облако.

Сервис защищает бизнес клиентов от потери данных в результате программных сбоев, выхода из строя серверного, сетевого оборудования и систем хранения данных.

В случае возникновения непредвиденных проблем в ИТ-инфраструктуре клиента вся сохраненная информация в любой момент может быть восстановлена из облачной копии без ущерба для бизнеса.

Пользователям услуги доступно быстрое сохранение и восстановление как всей своей ИТ-инфраструктуры, так и отдельных ее элементов. При этом резервные копии создаются без прерывания бизнес-процессов. Техническая поддержка сервиса работает круглосуточно.

Дополнительным преимуществом является возможность развернуть из сохраненных резервных копий виртуальный ЦОД в облаке Sbercloud. Это позволяет выполнить быструю миграцию в облако при невозможности восстановить данные на собственном оборудовании клиента.

Генеральный директор Sbercloud Александр Сорокоумов сказал: «Зависимость эффективности бизнеса от ИТ-инфраструктуры увеличивается. Непрерывно и быстро растут объемы данных, требующие хранения и обработки. Целостность и доступность информации становятся критичным фактором устойчивости и развития компаний. Резервное копирование в облако Sbercloud не только исключает угрозу потери или повреждения данных, но и предоставляет клиентам сервиса возможность быстро расширить использование передовых облачных технологий в своем бизнесе».

Данные пользователей хранятся в ЦОДе Sbercloud, чья надежность подтверждена международным сертификатом Tier III. Безопасность хранения обеспечивается многоступенчатой системой защиты.

Услуга доступна заказчикам, использующим программные решения компании Veeam.

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