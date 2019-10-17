МКБ представил новый мобильный банк

Московский кредитный банк (МКБ) представил новый мобильный банк для своих клиентов. В приложении «МКБ-онлайн» изменился дизайн, приложение выполнено в новом дизайнерском решении, изменена продуктовая визуализация, улучшена и упрощена навигация между разделами.

«В этом году мы провели большую работу по приведению мобильного банка к очень удобному виду для клиентов. Теперь он отвечает всем самым современным требованиям как с точки зрения юзабилити, так и, что самое главное, с точки зрения безопасности. Мы продолжаем интегрировать в свою работу финтех-инновации для обеспечения наших клиентов современными и удобными дистанционными банковскими сервисами. Уже в следующем году мы планируем полностью обновить интернет-банк», – сказал Алексей Курзяков, директор департамента электронного бизнеса МКБ.

В рамках мобильного банка клиентам МКБ также доступен сервис быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России. Все переводы бесплатны до 2019 г.