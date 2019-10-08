«Корус консалтинг» обновил «1С:Зарплата и управление персоналом» в российской «дочке» Outotec

«Корус консалтинг» завершил проект по переходу на новую версию решения «1С:Зарплата и управление персоналом» в «Оутотек Санкт-Петербург», российском подразделении финской компании Outotec, которая разрабатывает и предоставляет технологии для эффективного использования природных ресурсов. Обновленная конфигурация системы повысила прозрачность процессов формирования отчетности.

«Оутотек Санкт-Петербург» давно использует решение «1С:ЗУП». В связи с завершением поддержки предыдущей версии производителем, компании было необходимо в короткие сроки обновить и модернизировать систему. В новой редакции расширена функциональность и усложнена архитектура с учетом требований законодательства и реальной практики российских предприятий. Реализацию проекта и дальнейшее техническое обслуживание доверили команде «Корус консалтинга», официальному партнеру вендора.

В результате проектных работ специалисты «Корус консалтинга» выполнили перенос данных на новую версию 3.1, включая большое количество предыдущих доработок системы. Дополнительно совместно с командой «Оутотек Санкт-Петербург» провели проверку корректности данных в системе, включая информацию о сотрудниках, расчете зарплат, НДФЛ и страховых взносах.

«Для нас важно, что проект был выполнен оперативно – всего за два месяца. Ответственный подход команды “Корус консалтинга” позволил нам быстро начать работу в обновленной системе и провести все выплаты по заработной плате вовремя», – сказала Наталия Кочкина, директор по персоналу, «Оутотек Евразия».

«Обновленная система учитывает последние изменения в законодательстве России, автоматически формирует регламентируемую отчетность для руководства компании и регулирующих органов. Это помогает соблюдать все установленные требования и повышать прозрачность бизнес-процессов в соответствии с корпоративными стандартами», – отметила Ольга Богданова, руководитель направления «1С:ЗУП» группы «Корус консалтинг».

В планах «Оутотек Санкт-Петербург» продолжить сотрудничество с «Корус консалтингом» по дальнейшему развитию решения и его интеграции с учетной системой SAP.