Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Корус консалтинг» обновил «1С:Зарплата и управление персоналом» в российской «дочке» Outotec

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

«Корус консалтинг» завершил проект по переходу на новую версию решения «1С:Зарплата и управление персоналом» в «Оутотек Санкт-Петербург», российском подразделении финской компании Outotec, которая разрабатывает и предоставляет технологии для эффективного использования природных ресурсов. Обновленная конфигурация системы повысила прозрачность процессов формирования отчетности.

«Оутотек Санкт-Петербург» давно использует решение «1С:ЗУП». В связи с завершением поддержки предыдущей версии производителем, компании было необходимо в короткие сроки обновить и модернизировать систему. В новой редакции расширена функциональность и усложнена архитектура с учетом требований законодательства и реальной практики российских предприятий. Реализацию проекта и дальнейшее техническое обслуживание доверили команде «Корус консалтинга», официальному партнеру вендора.

В результате проектных работ специалисты «Корус консалтинга» выполнили перенос данных на новую версию 3.1, включая большое количество предыдущих доработок системы. Дополнительно совместно с командой «Оутотек Санкт-Петербург» провели проверку корректности данных в системе, включая информацию о сотрудниках, расчете зарплат, НДФЛ и страховых взносах.

«Для нас важно, что проект был выполнен оперативно – всего за два месяца. Ответственный подход команды “Корус консалтинга” позволил нам быстро начать работу в обновленной системе и провести все выплаты по заработной плате вовремя», – сказала Наталия Кочкина, директор по персоналу, «Оутотек Евразия».

«Обновленная система учитывает последние изменения в законодательстве России, автоматически формирует регламентируемую отчетность для руководства компании и регулирующих органов. Это помогает соблюдать все установленные требования и повышать прозрачность бизнес-процессов в соответствии с корпоративными стандартами», – отметила Ольга Богданова, руководитель направления «1С:ЗУП» группы «Корус консалтинг».

В планах «Оутотек Санкт-Петербург» продолжить сотрудничество с «Корус консалтингом» по дальнейшему развитию решения и его интеграции с учетной системой SAP.

Другие материалы рубрики

Администратор штрафов в «Платоне» переходит с софта Microsoft на российское и открытое ПО

Москва внедряет решение для слежки за рабочими, которые медленно ремонтируют электросети

Как искусственный интеллект оптимизирует работу ИТ-подразделений

Россияне выпустили аналитическое ИТ-решение для оптимизации несверхприбыльного бизнеса

CNews запустил первый в России маркетплейс для выбора поставщиков облачных ИТ-услуг

Иногородним обеспечили голосование в региональных выборах с территории Москвы

Техника

Лучшие мини-печи: выбор ZOOM

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google

Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Аналитика 3.0. Цифровизация рождает спрос

Рейтинг CNews

Крупнейшие поставщики средств аналитики в России

Технология месяца

СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет?

Среди самых популярных СУБД – и «чисто облачные», и облачные версии «обычных» решений

Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии