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United Technologies UTC Climate, Controls & Security Lenel OAAP LenelS2 OpenAccess Alliance

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.11.2021 RecFaces получила заводскую сертификацию LenelS2 в рамках программы LenelS2 OpenAccess Alliance 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

United Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

RFaces - RecFaces - РекФэйсис 36 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1561 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2826 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1194 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2181 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3235 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12989 1
RFaces - Id-Gate 8 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 29 1
Морозова Тамара 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
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