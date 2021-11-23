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United Technologies UTC Climate, Controls & Security Lenel OAAP LenelS2 OpenAccess Alliance
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|23.11.2021
|RecFaces получила заводскую сертификацию LenelS2 в рамках программы LenelS2 OpenAccess Alliance 3
United Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Морозова Тамара 19 1
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