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MiroHost

Обзор «MiroHost» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.09.2026 Россия разрушает телеком-инфраструктуру Украины: в стране начались проблемы с интернетом 1
02.10.2003 Украина: интернет-сервисы консолидируются 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

MiroHost и организации, системы, технологии, персоны:

Киевстар - Kyivstar 572 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1472 1
De Novo - Де Ново 52 1
Укртелеком - Ukrtelecom 245 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 828 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9551 1
Meta Platforms - Facebook 4632 1
Bi-Mobile - Би-Мобайл 4 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 117 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 123 1
Intel Capital 150 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 32 1
Альфа-Групп 748 1
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Россия - РФ - Российская федерация 168005 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474742, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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