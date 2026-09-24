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MiroHost
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.09.2026
|Россия разрушает телеком-инфраструктуру Украины: в стране начались проблемы с интернетом 1
|02.10.2003
|Украина: интернет-сервисы консолидируются 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
MiroHost и организации, системы, технологии, персоны:
|Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 98 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3215 1
|Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3258 1
|DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5891 1
|ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18238 1
|Фридман Михаил 149 1
|Авен Петр 70 1
|Уткин Евгений 55 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474742, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474742, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.