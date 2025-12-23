Получите все материалы CNews по ключевому слову
Caisse
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|23.12.2025
|Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку 1
|15.11.2000
|Spike Broadband получает $47 млн. инвестиций 1
Caisse и организации, системы, технологии, персоны:
|Agilent Technologies 129 1
|Cabletron Systems 71 1
|Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
|Ironside Ventures LLC 1 1
|RBC Dain Rauscher Wessels 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409851, в очереди разбора - 730861.
Создано именных указателей - 188050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.