Получите все материалы CNews по ключевому слову
Элемент 5 Нефтегаз
АО «Элемент 5 Нефтегаз»– отраслевой системный интегратор в ТЭК, обеспечивающий цикл цифровой трансформации энергетического сектора: от операционного консалтинга и разработки стратегий до внедрения промышленного ПО и обеспечения приживаемости цифровых решений на производстве. Ключевой технологический фокус компании – решения на базе искусственного интеллекта (AI) и создание промышленных цифровых двойников.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.09.2026
|«Фарадей» и «Элемент 5 Нефтегаз» заключили партнерство и внедряют ИИ на предприятиях ТЭК 1
|01.11.2018
|«Форсайт» и «Элемент 5 Нефтегаз» договорились о совместном продвижении BI-решений для нефтегазовой отрасли 1
Элемент 5 Нефтегаз и организации, системы, технологии, персоны:
|Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 224 1
|ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 69 1
|1С 9661 1
|Митюков Андрей 12 1
|Ильин Никита 2 1
|Колесников Сергей 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.