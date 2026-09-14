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Элемент 5 Нефтегаз

Элемент 5 Нефтегаз

АО «Элемент 5 Нефтегаз»– отраслевой системный интегратор в ТЭК, обеспечивающий  цикл цифровой трансформации энергетического сектора: от операционного консалтинга и разработки стратегий до внедрения промышленного ПО и обеспечения приживаемости цифровых решений на производстве. Ключевой технологический фокус компании – решения на базе искусственного интеллекта (AI) и создание промышленных цифровых двойников.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.09.2026 «Фарадей» и «Элемент 5 Нефтегаз» заключили партнерство и внедряют ИИ на предприятиях ТЭК 1
01.11.2018 «Форсайт» и «Элемент 5 Нефтегаз» договорились о совместном продвижении BI-решений для нефтегазовой отрасли 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Элемент 5 Нефтегаз и организации, системы, технологии, персоны:

Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 224 1
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 69 1
9661 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36549 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14067 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5703 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7887 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24615 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3613 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных в России - Отечественная модель классификации типов 89 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3855 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26647 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54448 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 655 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23324 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1310 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6553 1
ITG Group - Saprun - Фарадей - ИИ-платформа 1 1
Митюков Андрей 12 1
Ильин Никита 2 1
Колесников Сергей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 167555 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2770 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1495 2
Экономический эффект 1376 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5820 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1331 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8543 1
Энергетика - Energy - Energetically 5929 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58175 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
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