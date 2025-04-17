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Ульянова Елена


УПОМИНАНИЯ


17.04.2025 Возможности «Центра ВЭД 360» банка «Санкт-Петербург» теперь доступны онлайн 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ульянова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4262 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7307 1
Реестр добросовестных экспортеров 203 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3505 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 970 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
Аудит - аудиторский услуги 2798 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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