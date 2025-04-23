Получите все материалы CNews по ключевому слову
Суржанский Павел
|23.04.2025
|Wildberries & Russ установила более 1 тыс. экранов в ПВЗ Московского региона 1
Суржанский Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 147773 1
|Европа 21884 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7664 1
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2720 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355682, в очереди разбора - 758724.
Создано именных указателей - 173519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.