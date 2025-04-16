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Ромфарма фармацевтическая компания
Фармацевтическая компания «Ромфарма» уже 25 лет занимается оптовой торговлей лекарственными препаратами для лечения глазных болезней и хондропротекторами для опорно-двигательной системы. «Ромфарма» представлена во многих городах по всей России — от Дальнего Востока до Калининграда. У компании нет филиалов: около 200 сотрудников работают дистанционно. Отдел персонала, состоящий из двух сотрудников, находится в головном офисе в Москве.
|16.04.2025
|Пять минут на кадровый документ: фармкомпания «Ромфарма» перешла на «Контур.КЭДО» 4
Ромфарма и организации, системы, технологии, персоны:
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