Фармацевтическая компания «Ромфарма» уже 25 лет занимается оптовой торговлей лекарственными препаратами для лечения глазных болезней и хондропротекторами для опорно-двигательной системы. «Ромфарма» представлена во многих городах по всей России — от Дальнего Востока до Калининграда. У компании нет филиалов: около 200 сотрудников работают дистанционно. Отдел персонала, состоящий из двух сотрудников, находится в головном офисе в Москве.