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Индексная книга (каталог) CNews*
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Прокопенко Дмитрий

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Запатентован обновленный дизайн графического интерфейса пользователя InfoWatch Vision 1
27.02.2014 Система КУБ интегрирована с Indeed-Id Enterprise SSO 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Прокопенко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 1
Информзащита 938 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 800 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1107 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1725 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13225 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2690 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36056 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34799 1
Информзащита - TrustVerse Куб IdM-система 10 1
Компания Индид - Indeed ESSO - Indeed Enterprise SSO - Indeed Enterprise Single Sign-On - Indeed EA - Indeed Enterprise Authentication 10 1
Конюхов Павел 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 165663 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5099 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5686 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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