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Индексная книга (каталог) CNews*
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Поломодов Александр

СОБЫТИЯ


17.04.2026 Low-code больше не в моде. Российский бизнес разочаровался в этой инновационной технологии 1
15.06.2020 Онлайн-конференция CNews «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные» состоится 22 июля 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Поломодов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ИИ-Технологии 309 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 1
DevOps - Development и Operations 1240 1
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 48 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
VCS - Revision Control System - СУВ - Система управления версиями - СКВ - Система контроля версий 44 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 1
Юмашев Андрей 2 1
Саратовский Николай 25 1
Арутюнян Гарник 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Ведомости 1466 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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