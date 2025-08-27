Получите все материалы CNews по ключевому слову
Куликова Елизавета
УПОМИНАНИЯ
|27.08.2025
|Лингвисты НИУ ВШЭ создали «эмоциональный словарь» для обучения искусственного интеллекта 1
Куликова Елизавета и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 185 1
|Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 841 1
|Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382414, в очереди разбора - 735077.
Создано именных указателей - 182427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.