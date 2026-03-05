Разделы

Корешков Олег


СОБЫТИЯ


05.03.2026 НТЦ ИТ «Роса» и Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина договорились о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-специалистов 1
03.03.2021 Лаборатории московского колледжа связи оснастят ОС Astra Linux 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Корешков Олег и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2636 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27275 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6749 1
Linux OS 11077 1
Кирдяшов Федор 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 159210 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10597 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55335 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15334 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32144 1
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 46 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423406, в очереди разбора - 726898.
Создано именных указателей - 191268.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

