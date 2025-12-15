Получите все материалы CNews по ключевому слову
Звягин Артем
СОБЫТИЯ
|15.12.2025
|«Яндекс» представил обновление для навигации при проблемах с GPS 1
|14.09.2022
|«Яндекс карты» озвучат водителю, в какой полосе ехать 1
Звягин Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 8449 1
|Умные платформы 1868 1
|Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3347 1
|Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 836 1
|Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 602 1
