«Яндекс» представил обновление для навигации при проблемах с GPS

«Яндекс Карты» представили масштабное обновление для навигации в зонах с проблемами геопозиционирования. В сервисе появился новый режим — «По шагам», который представит маршрут в виде последовательности маневров, которую можно «листать». Кроме того, если приложение не уверено в качестве геопозиции, оно предложит пользователю уточнить локацию вручную. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Режим «По шагам» поможет водителям сориентироваться на маршруте во время проблем с сигналом GPS. Он разделяет маршрут на этапы-маневры: на каждом из них обозначено направление движения, расстояние и ориентир, например, «улица Ленина». После преодоления каждого маневра водитель «пролистывает» его нажатием кнопки.

В режиме «По шагам» вид карты зафиксирован и не зависит от геолокации, поэтому маршрут не перестраивается каждый раз, когда сигнал GPS меняется. В него можно перейти сразу после построения маршрута. Если же сигнал восстановится во время поездки, «Карты» предупредят об этом и предложат перейти в обычный режим навигации.

«Мы стремимся улучшить опыт водителей в «Картах» и «Навигаторе» и сделать поездки предсказуемыми даже в условиях нестабильного сигнала GPS. Новый режим предотвращает „телепортации“ и показывает основные ориентиры, чтобы пользователи могли комфортно продолжить движение во время сбоев геопозиции» — сказал Артем Звягин, старший менеджер продукта команды «Навигации» в «Яндекс Картах».

Изменения коснулись и обычного режима карты. Теперь, чтобы уточнить позицию пользователя, Карты используют все доступные сигналы — от мобильной сети до Wi-Fi и GPS. Если сервис понимает, что сведения о локации неточные, оно предложит пользователю установить свое местоположение вручную — тогда положение карты зафиксируется и не будет зависеть от сигнала GPS. После этого Карты работают как обычно — можно искать места и строить маршруты из указанной точки.

