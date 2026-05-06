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Державин Гаврила

СОБЫТИЯ


06.05.2026 МТС прокачала связь в исторических местах Новгородчины 1
03.12.2014 В день выхода серии почтовых марок «Выдающиеся юристы России» состоялась церемония памятного гашения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Державин Гаврила и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Кони Анатолий 1 1
Плевако Федор 1 1
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Россия - СЗФО - Новгородская область 718 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 53 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Конституция Российской Федерации 74 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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