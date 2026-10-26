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Индексная книга (каталог) CNews*
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Веприков Андрей

СОБЫТИЯ


26.10.2026 В МФТИ обучили нейросеть самостоятельно распределять ресурсы 1
19.01.2007 Петербуржец распродает карту мира в интернете 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Веприков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

PayPal 675 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5453 1
Tew Alex - Тью Алекс 6 1
Безносиков Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13885 1
Дания - Королевство 1376 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19851 1
Испания - Королевство 3857 1
Латвия - Латвийская Республика 840 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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