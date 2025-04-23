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Варушкина Алла



23.04.2025 «Элар» завершила проект по оцифровке архивных дел Сергиево-Посадского музея-заповедника 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Варушкина Алла и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1031 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 220 1
Оцифровка - Digitization 4664 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20426 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357817, в очереди разбора - 757708.
Создано именных указателей - 174184.
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