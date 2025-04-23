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Варушкина Алла
|23.04.2025
|«Элар» завершила проект по оцифровке архивных дел Сергиево-Посадского музея-заповедника 1
Варушкина Алла и организации, системы, технологии, персоны:
|Оцифровка - Digitization 4664 1
|Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20426 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2097 1
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