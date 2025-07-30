Получите все материалы CNews по ключевому слову
Антоненко Николай
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|Физики ТПУ разработали квантовую модель для описания процессов в атомном ядре до его разрыва 1
Антоненко Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Физика - Physics - область естествознания 2727 1
|Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 116 1
|Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 967 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376347, в очереди разбора - 746222.
Создано именных указателей - 179939.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.