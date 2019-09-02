AMD заплатит покупателям $12 млн за неправильную рекламу

AMD выплатит пользователям компенсацию в размере $12,1 млн за то, что рекламировала процессоры на базе архитектуры Bulldozer как восьмиядерные, хотя технически у них было всего по четыре ядра. Каждое ядро включало в себя две исполнительные единицы, у которых был общий кэш и сопроцессор.



Решение суда

AMD согласилась заплатить $12,1 млн компенсации за недостоверную рекламу процессоров FX-8000 / 9000, выпущенных на базе архитектуры Bulldozer в 2011 г. В рекламе компания позиционировала эти чипы как восьмиядерные, хотя на самом деле у них всего по четыре ядра. Групповой иск против AMD был подан покупателями, которые приобрели данные процессоры, в 2015 г.

Следует отметить, что эта линейка процессоров в целом была не очень удачной. Пользователи жаловались на высокое энергопотребление, невозможность достичь заявленных показателей скорости и общую вялую производительность в сравнении с непосредственными конкурентами — процессорами Sandy Bridge производства Intel. Многие полагают, что именно эта линейка стала началом краха AMD на рынке процессоров для ПК, который в конечном счете поставил компанию на грань банкротства.

Размеры выплат

В иске речь идет о моделях AMD FX-8120, FX-8150, FX-8320, FX-8350, FX-8370, FX-9370 и FX-9590. Компания преподносила их как «первые настоящие восьмиядерные десктопные процессоры». На момент старта продаж FX-8120 стоил $205, а FX-8150 — $245.

Кроме того, AMD требовала от покупателей уплаты дополнительной страховой премии, оправдывая это инновационным характером продукта. Общая сумма этих премий составила более $60 млн, в связи с чем англоязычные технические СМИ считают компенсацию в $12,1 млн недостаточной.

Некоторые свои четырехъядерные процессоры AMD считает восьмиядерными

Из указанной суммы примерно $3,63 млн пойдет на покрытие судебных издержек, от $350 тыс. до $700 тыс. будет потрачено на администрирование соглашения, и от $7,77 млн до $8,12 млн смогут поделить между собой пострадавшие покупатели, подсчитал ресурс AnandTech.

Получить часть компенсации смогут все лица, которые приобрели процессоры указанных моделей через сайт AMD или в точке продажи на территории штата Калифорния. По оценке суда, за компенсацией обратится примерно каждый пятый владелец данных процессоров. В этом случае покупатели получат по $35 компенсации за каждый чип.

Сколько на самом деле ядер

Истцы отмечают, что у процессоров FX-8000 / 9000 было не восемь полноценных ядер, а по четыре «двухъядерных модуля». В каждом модуле было две исполнительных единицы, но кэш, сопроцессор и некоторые другие ресурсы у этих единиц были общие. AMD решила, что каждый такой модуль можно засчитать за два ядра, но покупатели не согласились, поскольку исполнять на них отдельные процессы было невозможно.

Понятие процессорного ядра стало ключевым в этом судебном разбирательстве. AMD утверждала, что подавляющее большинство потребителей понимают термин «ядро» также, как и сама компания. Однако в январе 2019 г. суд выразил официальное несогласие с позицией вендора.

Ресурс The Register провел среди своих читателей опрос, чтобы выяснить, что они считают полноценным процессорным ядром. Около 47% из них сказали, что ядро должно быть полностью независимым. Еще 28% согласились с AMD, что ядра могут делить некоторые ресурсы. Всего проголосовало более 4,2 тыс пользователей.