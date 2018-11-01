Поднятые из мертвых «Яндекс.Услуги» заработали для всех желающих

Сервис «Яндекс.Услуги» заработал для заказчиков и исполнителей по всей стране. Теперь каждый может найти специалиста или пополнить свою клиентскую базу, и все это в удобной форме веб-сервиса без комиссий и посредников. «Яндекс.Услуги» стали реинкарнацией сервиса «Яндекс.Мастер», закрытого в 2015 г.

Для всех и каждого

С 1 ноября 2018 г. сервис «Яндекс.Услуги» от компании «Яндекс» доступен для всех без исключения. Теперь каждый может найти нужного ему специалиста, будь то автомеханик, токарь, юрист, бухгалтер или представитель другой профессии. Специалисты же могут размещать на ресурсе предложения своих услуг, опять же, без ограничений. До сих пор сервис, запущенный в начале осени, был доступен исключительно для размещения предложений.

Принцип работы сервиса

Концепция «Яндекс.Услуг» заключается в первую очередь в простоте пользования сервисом. Специалисту достаточно разместить свое предложение, и оно отобразится в специальном каталоге, доступ к которому есть у каждого пользователя. Если нужен, к примеру, мастер по настройке ПК, то можно найти его в этом каталоге или получить контакт исполнителя прямо в поисковой выдаче.

Такой подход ускоряет процесс поиска специалиста, и любая возникшая перед потребителем услуги задача будет решена в кратчайшие сроки. Мастера же получают постоянный поток клиентов.

Востребованность ресурса

«Яндекс.Услуги» начали регистрацию специалистов в сентябре 2018 г., и за два месяца ресурс, как сообщает «Яндекс», «пополнился десятками тысяч исполнителей» из самых разных областей. Столь высокий спрос со стороны специалистов указывает на давно назревшую необходимость в создании проекта подобного рода. Но количество в данном случае равняется качеству, потому что все без исключения заявки перед публикацией обязательно просматриваются модераторами «Яндекса».

Cервис «Яндекса» по поиску специалистов по оказанию различных услуг заработал в полную силу

«Яндекс.Услуги» не требуют с исполнителей комиссии за размещение их предложений и контактов. Заказчики тоже не платят за контакты мастеров.

География распространения

Предложить свои услуги могут как частные лица, так и предприятия, в этом плане ограничений нет. Сервис работает на всей территории России во всех населенных пунктах, вне зависимости от количества жителей. Если в небольшом городе есть специалист в своей области, он может разместить предложение и получить клиентов.

«Услуги» позволяют искать исполнителей без привязки к месту дислокации: находясь в Калининграде, можно найти специалиста во Владивостоке, если сфера оказываемых им услуг позволяет работать удаленно.

Рейтинги и оценки

Важной составляющей «Яндекс.Услуг» стала система оценок и отзывов. На ее основе будет составляться рейтинг специалистов, чтобы заказчики могли рассчитывать на высокое качество предоставляемой услуги и выполняемой работы. Сейчас идет накопление отзывов, и через некоторое время система начнет предлагать заказчикам в первую очередь исполнителей с высоким рейтингом.

Попытка номер два

«Услуги» - это уже вторая по счету попытка «Яндекса» по запуску в России удобного сервиса для поиска исполнителей услуг в различных сферах. Первый проект носил название «Яндекс.Мастер», но имел массу ограничений и просуществовал очень недолго.

«Мастер» был запущен в 2014 г. и работал исключительно в Москве и Санкт-Петербурге – на другие регионы страны его действие не распространялось. Это само по себе очень жесткое ограничение, поскольку в других городах тоже существует спрос на услуги и сервисы.

Вторая особенность «Мастера» - это колл-центр, в который заказчик звонил, чтобы узнать расценки на нужную ему услугу. Выбор осуществлялся исключительно по стоимости, после чего заказчик мог связаться с исполнителем напрямую. Сами специалисты не видели расценок своих конкурентов, что помогало свести к минимуму вероятность разгара ценовой войны между ними.

«Яндекс.Мастер» проработал год – в 2015 г. его закрыли на фоне низкого спроса как со стороны клиентов, так и со стороны исполнителей. Руководство «Яндекса» объяснило это тем, что заказчики привыкли искать специалистов без посредников, экономя тем самым время.

Этот тезис и лег в основу «Яндекс.Услуг». Данный сервис уже не является посредником: нет колл-центра, и клиент сразу видит подходящих ему специалистов и может связаться с ними напрямую. Удобство использования и работа «Услуг» по всей России уже сделали сервис очень популярным и востребованным.