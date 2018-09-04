ЦОД Росреестра, парализовавший работу единого реестра недвижимости, заработал вновь

Росреестр и «Ростелеком» устранили последствия сбоя в работе единого реестра недвижимости. Сбой стал следствием аварии в ЦОДе, который Росреестр арендует у «Ростелекома». Чтобы работа системы возобновилась, ее пришлось перенести на резервные мощности. Росреестр рассматривает возможность потребовать от «Ростелекома» уплаты штрафа за срыв госконтракта.

Ликвидация последствий

Последствия аварии в ЦОДе, на мощностях которого функционирует Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), были ликвидированы. Об этом сообщает Росреестр на своем сайте. ЦОД, о котором идет речь, Росреестр арендует у «Ростелекома».

Сбой в работе ФГИС ЕГРН произошел 20 августа 2018 г. Росреестр сообщает, что сбой был зафиксирован специалистами «Ростелекома», после чего оператор дал возможность ведомству воспользоваться резервными вычислительными мощностями и памятью. Благодаря переводу всех компонентов ПО ФГИС ЕГРН на резервные мощности, Росреестр смог с 3 сентября возобновить нормальное оказание услуг по заявлениям, поступающим по всем каналам. Завершить процесс перевода ФГИС ЕГРН на резервные мощности Росреестр планирует в течение ближайших двух недель.

Аварийный режим работы

В результате сбоя функционирование ФГИС ЕГРН было нарушено во всех 49 регионах России, где внедрена система. Следствием этого стали задержки с обработкой документов, поступивших в Росреестр с 20 по 27 августа. 27 августа внесение и обработка заявлений в ФГИС ЕГРН были возобновлены. По данным Росреестра, с тех пор им было принято порядка 900 тыс. заявлений.

Как утверждает Росреестр, сам он все время продолжал принимать поступающие заявления на оказание услуг, несмотря на невозможность внести их в ФГИС ЕГРН. Отдельные многофункциональные центры (МФЦ) в регионах после аварии приняли решение прекратить прием документов, но возобновили его по требованию Росреестра.

Росреестр может потребовать от «Ростелекома» уплаты штрафа за аварию в ЦОДе

В настоящий момент перед ведомством стоит задача скорейшей обработки заявлений, которые поступили во время ликвидации последствий аварии, и в связи с этим не были обработаны. Как сообщает Росреестр, в затронутых сбоем регионах к этому процессу подключены все государственные регистраторы, которые работают сверхурочно и по выходным.

Хроника событий

Авария в ЦОДе, где размещена ФГИС ЕГРН, произошла 19 августа. В результате аварии на 66 часов остановилась работа всех серверов, на которых функционировала система. 28 августа Росреестр сообщил, что последствия сбоя были устранены. 27 августа на совещании, в котором приняли участие топ-менеджеры «Ростелекома» и чиновники Минэкономразвития, в качестве даты возобновления работы ФГИС ЕГРН называлось 31 августа.

31 августа в СМИ распространилась информация, что Росреестр намерен добиваться уплаты штрафа со стороны «Ростелекома». Согласно позиции ведомства, штраф должен быть начислен за ненадлежащее исполнение оператором обязанностей, предписанных госконтрактам стоимостью 600 млн руб. Позиция Росреестра была изложена в письме главы Минэкономразвития Максима Орешкина вице-премьеру Максиму Акимову, копия которого попала в распоряжении РБК.

В письме отмечалось, что сбой не позволил Росреестру обработать более 180 тыс. запросов. Также там были описаны условия госконтракта, согласно которым «Ростелеком» обязан предоставить Росреестру отказоустойчивую инфраструктуру для работы его системы, а любые сбои ликвидировать за четыре часа. Кроме того, в письме сообщалось, что ведомство решило отложить на неопределенный срок внедрение в 34 новых регионах ФГИС ЕГРН, работающей на мощностях «Ростелекома».