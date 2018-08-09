ИТ-директором Ленинградской области стала женщина

Комитет по связи и информатизации Ленобласти возглавила Виктория Кузнецова, которая должна превратить его в «стратегическое, флагманское» подразделение. Комитет займется формированием политики в сфере цифровизации, развитием «умных городов» и устранением цифрового неравенства.

Новый председатель — женщина

Председателем комитета по связи и информатизации Ленинградской области стала Виктория Кузнецова, до этого занимавшая пост заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности той же области. Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что перед Кузнецовой как перед председателем комитета по связи и информатизации поставлены «сложные задачи».

«Требования времени таковы, что из поддерживающего и обеспечивающего деятельности госвласти региона комитет должен превратиться в стратегическое, своего рода флагманское подразделение. Комитет будет отвечать за формирование политики в сфере цифровизации, развитие проектов «умные города», устранение цифрового неравенства, выработку современных решений в сфере безопасности», — сообщил он.

В области продолжается административная реформа, на первом этапе которой комитет по связи и информатизации был переподчинен заместителю председателя правительства — председателю комитета экономического развития и инвестиционной деятельности. Основной задачей комитета стала цифровизация экономики и управления областью. Вопросы связи и закупки оргтехники для госорганов перешли в ведение администрации региона.

Кто такая Виктория Кузнецова

Виктория Кузнецова, 1981 г. р., занимала должность заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти с января 2016 г. В сферу ее ответственности входило социально-экономическое развитие, реализация стратегии развития области до 2030 г., изменение формата государственных программ и внедрение проектного управления.

Председатель комитета по связи и информатизации Ленобласти Виктория Кузнецова

До этого с 2008 г. по 2016 г. Кузнецова трудилась в качестве заместителя директора департамента образования и науки, департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа.

Еще раньше, с 2005 г. по 2008 г. Виктория Кузнецова работала преподавателем на кафедре институциональной экономики Высшей школы экономики, которую сама же и окончила в 2005 г. Имеет степень кандидата экономических наук. Также окончила Московскую школу управления «Сколково» и программу по подготовке управленческих кадров РАНХиГС. Виктория Кузнецова замужем, воспитывает дочь.