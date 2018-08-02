WhatsApp вводит платные сообщения, чтобы не было беспорядка

В списке улучшенных функций мессенджера WhatsApp для компаний появилась платная отправка сообщений. Платить будет только бизнес – таким образом разработчики намерены оградить клиентов от спама.

Омниканальность в рамках одного мессенджера

WhatsApp объявил о запуске ряда новых функций для облегчения общения между компаниями и их клиентами. Новые возможности мессенджера запущены в рамках расширения функциональности приложения WhatsApp Business, впервые представленного в сентябре прошлого года, и нацелены на предоставление бизнесу «более мощных средств для общения с клиентами».

При общении с компаниями пользователь продолжает иметь полный контроль над получаемыми сообщениями, сообщается в блоге WhatsApp. При этом ряд услуг отправки сообщений для компаний становится платным.

Разработчики пояснили введение платных опций отправки сообщений в WhatsApp повышение избирательности бизнеса «в том, какие сообщения отправлять». Сообщения по-прежнему будет защищены сквозным шифрованием, а со стороны пользователя останется возможность в любой момент заблокировать любую компанию одним нажатием.

Каналы связи клиентов с компанией

По данным WhatsApp, отныне клиенты могут связаться с компаниями тремя способами.

Первый способ заключается в предоставлении клиентом компании своего номера, с помощью которого бизнес мог бы отправить ему необходимые сведения через WhatsApp.

Приложение WhatsApp Business в магазине Google Play

В качестве примеров удобства применения этого способа приводится необходимость передачи информации о доставке товара, или посадочного талона на рейс.

Второй способ заключается в возможности быстро связаться с компанией посредством значка прямой связи. Такой значок можно будет встретить на сайте, в рекламном объявлении компании на странице бизнеса в соцсети Facebook.

Третий способ заключается в обращении клиента непосредственно в службу поддержки компаний. По данным разработчиков мессенджера, некоторые компании готовы предоставлять в WhatsApp поддержку своей продукции и услуг в реальном времени, они смогут ответить на вопросы о товарах или помочь устранить проблему.

Перспективы развития функций мессенджера для бизнеса

На сегодняшний день приложение WhatsApp Business поддерживается смартфонами на платформе Android. С его помощью компании могут общаться с клиентами, используя функции автоматизации, организации и быстрых ответов на сообщения.

С помощью приложения WhatsApp Business можно создать профиль компании с полезной информацией: адресом, описанием вида деятельности, адресом электронной почты и указанием сайта.

Функция «Быстрые ответы» позволяет сохранять шаблоны и использовать часто используемые сообщения с минимальной затратой времени.

Согласно информации в блоге разработчиков мессенджера, со временем они планируют увеличивать количество компаний, представленных в WhatsApp. Для этого предполагается напрямую работать с сотнями компаний, некоторые из которых специализируются на управлении общением с клиентами.

Список недавних усовершенствований мессенджера также включает представленную 30 июля функцию групповых аудио и видео звонков в WhatsApp.

Групповые звонки WhatsApp теперь поддерживают до 4 человек

Теперь в WhatsApp можно звонить в группе до четырех человек. Для этого необходимо сначала начать индивидуальный звонок, а затем нажать на кнопку «добавить участника» в правом верхнем углу экрана и добавить контакты.

Групповые звонки также защищены сквозным шифрованием. Функция доступна на всех версиях мобильных приложений WhatsApp для смартфонов iPhone и Android.

