Facebook отметил 65 тыс. россиян как «заинтересованных в госизмене»

Facebook маркировал 65 тыс. российских пользователей, как заинтересованных в госизмене. Эту метку видели рекламодатели, которые при желании могли определить IP-адреса данных пользователей. Компании пришлось объяснить, что имелся в виду интерес пользователей к госизмене, как к исторической тематике, и убрать эту категорию.

«Заинтересованные в госизмене»

Рекламный механизм Facebook пометил 65 тыс. пользователей из России, как «заинтересованных в государственной измене». Позднее, когда ситуацию начали расследовать журналисты, метки были сняты, а сама категория — ликвидирована. Издание The Guardian считает, что такая маркировка могла потенциально привлечь к помеченным пользователям внимание властей.

Facebook пояснил, что имелась в виду не госизмена как уголовная статья, а интерес пользователей к этой тематике в истории, просмотр ими соответствующих материалов. Компания утверждает, что исключила категорию из рубрики «Интересы» потому, что по звучанию она действительно совпадает с госизменой как преступлением.

Facebook не показывает интересы пользователя другим лицам, но эти интересы могут увидеть рекламодатели, используя некоторые из публичных инструментов соцсети. Эти инструменты позволяют, например, запустить рекламную кампанию, нацеленную исключительно на пользователей из России, «заинтересованных в государственной измене», и узнать IP-адреса тех пользователей, которые кликнут на объявлении.

Рекламные механизмы Facebook

Внимание The Guardian привлекла к проблеме датская общественная телерадиокомпания DR. Компания подняла ряд вопросов о том, как работают рекламные механизмы в Facebook, и какую информацию они используют. Сама соцсеть утверждает, что данные используются исключительно для показа как можно более полезной рекламы, и что в случае каких-либо нарушений немедленно принимаются меры, вплоть до удаления нарушающего правила объявления, приостановки работы аккаунта рекламодателя или даже сообщения о нем властям.

Facebook обвинил 65 тыс. россиян в госизмене

В мае 2018 г. совместное расследование The Guardian и DR показало, что рекламные механизмы Facebook запоминают и используют очень личную информацию о пользователях, такую как расовая и религиозная принадлежность, сексуальные предпочтения и политические взгляды. Например, рекламный механизм может отобрать из числа пользователей тех, кто живет в Великобритании, интересуется гомосексуальными отношениями и исповедует индуизм — таких наберется около 68 тыс. человек.

Но с 25 мая в Европе вступили в силу новые правила защиты данных, которые прямо относят такие категории как раса, национальность, политические убеждения, религия, личная жизнь и сексуальная ориентация к «чувствительной» информации, требующей специальных условий сбора и обработки, учитывая возможные риски нарушения прав человека. В частности, новые нормы требуют, чтобы у пользователей запрашивалось открытое согласие на любое использование этих данных.

Facebook демонстрирует некоторое понимание проблемы уже тем, что позволяет рекламодателям включать пользователей в компанию, основываясь на их интересах, но не позволяет отсеивать их по этому принципу, то есть дискриминировать. Например, рекламодатель может запустить объявление, которое увидят только пользователи, заинтересованные в исламе, но не может создать объявление, которое увидят все пользователи, кроме интересующихся исламом.

Проблема личных данных

Это не первый случай, когда Facebook обвиняют в некорректном обращении с личной информацией пользователей. В мае CNews писал, что данные более чем 3 млн пользователей Facebook, собранные приложением для оценки личности myPersonality, находились в свободном доступе в интернете на протяжении четырех лет. myPersonality дает пользователям возможность пройти ряд психологических тестов, поэтому в общем доступе оказались достаточно интимные подробности их жизни.

На сайте GitHub были выложены логин и пароль, которые давали доступ к диспозициональной модели личности человека — так называемой Большой пятерке — примерно 3,1 млн пользователей Facebook. Большая пятерка используется в психологии для анализа таких черт как экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость опыту.

Также логин и пароль открывали доступ к данным профилей Facebook, в частности, к 22 млн изменений статусов в профилях 150 тыс. пользователей. Кроме того, вошедшему в систему исследователю становились известны возраст, пол и статус личной жизни 4,3 млн пользователей Facebook.