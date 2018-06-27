Эксперт по борьбе с интернет-троллями погиб от рук «затроленного» им пользователя

Японского блогера Кеничиро Окамото нашли мертвым спустя несколько часов после того, как он провел семинар на тему споров в Сети. Убийца явился в полицию с повинной и в ходе допроса объяснил, что совершил преступление из ненависти к блогеру.

Убийство в Фукуока

Кеничиро Окамото (Kenichiro Okamoto), японский эксперт в области интернет-преступности и по совместительству блогер, был убит после своего выступления на тему управления спорами в интернете.

Драматичные события с печальным итогом развернулись в небольшом провинциальном городе Фукуока (Fukuoka) в 880 километрах к западу от Токио (Tokyo). Воскресным вечером Окамото провел двухчасовой семинар для порядка 30-ти человек. Блогер поделился с собственным опытом по привлечению аудитории и рассказал о методиках работы с интернет-троллями.

«Я столкнулся с огромным количеством проблем в многолетнем процессе ведения собственного блога, – написал Окамото на сайте, посвященном предстоящему семинару. – Словесные перепалки, указание на мои опечатки, любовные послания, письма от юристов и многое другое».

Дальнейшее развитие событий

Лекция закончилась около 7:45 вечера. Примерно через 15 минут Окамото зашел в туалет в помещении бывшей начальной школы, которая в настоящее время служит домом бизнес-инкубатора Fukuoka Growth Next, откуда ему не было суждено выйти собственными ногами.

Внутри 41-летний блогер подвергся внезапному нападению. Неизвестный нанес ему несколько мощных ударов ножом в область шеи и груди. Раненного мужчину доставили в больницу, но спасти его, к сожалению, не удалось.

Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления на велосипеде, но спустя несколько часов явился в полицию с повинной. Перед тем, как сдаться властям, некто – возможно, сам подозреваемый – опубликовал анонимной сообщение в Сети, гласящее: «Теперь я собираюсь сдаться и взять на себя ответственность за преступление».

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 42-летнего подозреваемого Хидемицу Мацумото (Hidemitsu Matsumoto) по подозрению в убийстве.

«Я решил, что убью его», – заявил Мацумото во время допроса в полицейском участке.

Убийство из «интернет-неприязни» – достаточно редкое для Японии явление

Как сообщило местное издание Asahi Shimbun, подозреваемый и жертва не были знакомы лично. Мацумото по неизвестной причине затаил злобу на блогера и длительное время изводил его посредством сообщений в интернете.

Блог Окамото пользовался относительной популярностью – на него подписались свыше тысячи человек. За время его существования автор опубликовал более 26 тыс. заметок, каждая из которых допускала добавление пользовательских комментариев.

В одном из своих последних постов Окамото рассказал историю об интернет-тролле, преследовавшем его. Автор придумал ему веселое прозвище – «Мистер Низкий IQ» (Mr. Low IQ), подразумевая, что тот обладает низким уровнем интеллекта и именно поэтому никак не желает оставить его в покое. Данный факт, по-видимому, лишь еще больше разозлил преследователя. Блогер посетовал на высокую активность «тролля». Автор мог получить до семи сообщений в день от навязчивого пользователя.

Окамото не назвал имени «тролля», но опубликовал список из 270-ти псевдонимов, которые, по его словам, использовал недоброжелатель. Также, блогер отметил, что по его требованию все учетные записи, связанные с перечисленными никнеймами, были заблокированы службой поддержки сервиса Hatena – популярной в Японии платформе блогов.

«Как только я получаю сообщение от "Мистера Низкий IQ", сразу же отправляю жалобу в Hatena, – написал Окамото в своем посте от 2 мая 2018 г. – Поначалу я подробно описывал причину жалобы, но в последнее время просто указываю, что проблемное сообщение написано "Мистером Низкий IQ"».

Полицейские не сразу смогли собрать достаточное количество улик, чтобы утверждать, что «Мистер Низкий IQ» и арестованный Мацумото – одно лицо. Однако же, авторы комментариев в блоге жертвы с уверенностью сообщили, что Мацумото и есть тот самый «тролль».

О преступности в Японии

Проблема интернет-троллинга в Японии, как и в остальном мире, приобрела достаточно острый характер. Национальное полицейское агентство Японии в марте 2018 г. объявило о росте обращений граждан с заявлениями о «словесных» преступлениях в Сети с 9 425 в 2013 г. до 11 136 в 2016 г.

Япония может похвастаться относительно невысоким уровнем убийств. По данным доклада Управления ООН по наркотикам и преступности за 2013 г., Страна восходящего солнца является одним из наиболее безопасных государств мира по этому критерию. В отчете в позитивном ключе отмечен факт небольшого количества огнестрельного оружия на руках у населения Японии, эффективная работа местной полиции, низкий уровень социального неравенства и высокий уровень технологического развития.