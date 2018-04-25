В Европе подросткам запретили пользоваться WhatsApp

Популярным мессенджером WhatsApp теперь смогут пользоваться не все желающие. Гражданам Евросоюза придется для этого достичь 16-летнего возраста

WhatsApp ввел возрастные ограничения

Жители Евросоюза смогут пользоваться мессенджером WhatsApp только по достижении 16-летнего возраста. Такое правило введено в условия предоставления услуг и политику конфиденциальности приложения.

Причиной ограничений стал Общий регламент по защите данных (GDPR - General Data Protection Regulation), который вступает в силу в ЕС в следующем месяце. Регламент предоставляет жителям Евросоюза возможность знать, какие именно сведения хранят о них компании. Персональные данные лиц, которым еще не исполнилось 16 лет, можно собирать, хранить и обрабатывать только с разрешения их родителей или опекунов.

«У вас появится возможность скачать и просмотреть ту ограниченную информацию, которую мы собираем. Эта опция будет доступна для всех наших пользователей по всему миру в последней версии приложения», - говорится в сообщении в блоге WhatsApp.

WhatsApp закроют для тех, кому не исполнилось 16 лет, но пока не сказали, как

При этом пользователи из других регионов мира могут использовать мессенджер уже с 13 лет, если это допустимо местными законами конкретного государства. В WhatsApp пока не раскрыли механизм, с помощью которого будет осуществляться проверка возраста зарегистрировавшихся или уже действующих пользователей.

Новая версия WhatsApp появится в ближайшие недели

В блоге компании также появилось руководство по запросу личных данных, которые хранит о пользователях компания. Для этого необходимо будет последовательно выбрать пункты меню «Настройки», затем «Запрос информации об аккаунте» и «Скачать отчет». Информация будет представлена в виде HTML-файла, упакованного в zip-архив. Он будет представлять из себя фото профиля, имена в групповых чатах и другие сведения, но среди них нет самой истории переписки.

«WhatsApp серьезно относится к вашей конфиденциальности и безопасности. Каждое сообщение и звонок защищены сквозным шифрованием, так что никто, даже WhatsApp, не может их прочитать или прослушать», - отметили в компании.

Сам отчет будет предоставлен в течение трех дней после запроса. В FAQ отмечается, что после этого пользователь может запросить удаление своих персональных данных с серверов компании, однако, судя по всему, эта опция будет доступна только жителям Европейского союза.

Отмечается, что новая версия приложения с расширенным функционалом будет выпущена в ближайшие недели.