Apple готовит стилус, которым можно рисовать в воздухе
Apple патентует стилус, с помощью которого прямо в воздухе можно рисовать трехмерные объекты. Его перемещения фиксируются камерой и системой сенсоров. Рисовать им можно также на любой плоской поверхности.
Патентная заявка
Apple подала патентную заявку на стилус, которым можно рисовать на любой поверхности — даже на такой, которая не чувствительна к касаниям. Более того, этим пером можно будет рисовать прямо в воздухе, создавая трехмерные объекты. Начертив в воздухе, например, цилиндр, потом его можно обрабатывать на компьютере как 3D-изображение.
Перемещения стилуса в пространстве будут отслеживаться с помощью камеры, а также датчиков движения и ориентирования. Они будут реагировать на механизм, находящийся в кончике пера. Сам кончик будет чувствителен к силе нажатия — для рисования на плоских поверхностях. Как вариант, в заявке указана возможность отслеживать перемещения стилуса с помощью «схемы триангуляции на основе электромагнитных или звуковых сигналов». Патентная заявка была подана в июле 2016 г., однако опубликована только сейчас.
Стилусы Apple
В настоящий момент Apple уже выпускает стилус, который используется вместе с iPad Pro. Представленный вместе с планшетом в сентябре 2005 г., он получил название Pencil и цену в $99. Pencil можно использовать только на экране iPad Pro. Стилус различает 2048 степеней силы нажатия и угол наклона. К недостаткам Pencil по сравнению с аналогичным стилусом Microsoft обычно относят отсутствие ластика на обратном конце.
Pencil оснащен аккумулятором емкостью 80 мАч, что позволяет ему до 12 часов работать без подзарядки. Для зарядки используется порт Lightning. Подключив Pencil к iPad Pro на 15 секунд, ему можно обеспечить полчаса автономной работы. Полный цикл зарядки длится 50 минут.
Синхронизация Pencil с планшетом осуществляется через Bluetooth, но не только. В кончике стилуса находится датчик, местоположение которого считывается 240 раз в секунду непосредственно дисплеем iPad Pro, когда кончик контактирует с экраном. Если стилус покатился по столу, то он остановится при произнесении слова «Pencil» и встанет на свое металлическое основание.
Стив Джобс и стилусы
Примечательно, что бывший гендиректор Apple Стив Джобс (Steve Jobs) не считал стилус полезным дополнением к мобильным устройствам. В 2007 г., представив первый iPhone, он публично заявил: «Кому нужен стилус? Его надо сначала взять, потом отложить. Он теряется. Дрянь».
Поэтому, когда в 2015 г. Apple представила Pencil, профильные издания пестрели заголовками типа «Apple выпустила продукт, который Стив Джобс общеизвестно ненавидел». Однако некоторые специалисты отмечали, что Джобс говорил об использование стилуса с 3,5-дюймовым экраном первого iPhone, что не давало таких широких возможностей, как работа пером на графическом планшете.