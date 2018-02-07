Apple готовит стилус, которым можно рисовать в воздухе

Apple патентует стилус, с помощью которого прямо в воздухе можно рисовать трехмерные объекты. Его перемещения фиксируются камерой и системой сенсоров. Рисовать им можно также на любой плоской поверхности.

Патентная заявка

Apple подала патентную заявку на стилус, которым можно рисовать на любой поверхности — даже на такой, которая не чувствительна к касаниям. Более того, этим пером можно будет рисовать прямо в воздухе, создавая трехмерные объекты. Начертив в воздухе, например, цилиндр, потом его можно обрабатывать на компьютере как 3D-изображение.

Перемещения стилуса в пространстве будут отслеживаться с помощью камеры, а также датчиков движения и ориентирования. Они будут реагировать на механизм, находящийся в кончике пера. Сам кончик будет чувствителен к силе нажатия — для рисования на плоских поверхностях. Как вариант, в заявке указана возможность отслеживать перемещения стилуса с помощью «схемы триангуляции на основе электромагнитных или звуковых сигналов». Патентная заявка была подана в июле 2016 г., однако опубликована только сейчас.

Стилусы Apple

В настоящий момент Apple уже выпускает стилус, который используется вместе с iPad Pro. Представленный вместе с планшетом в сентябре 2005 г., он получил название Pencil и цену в $99. Pencil можно использовать только на экране iPad Pro. Стилус различает 2048 степеней силы нажатия и угол наклона. К недостаткам Pencil по сравнению с аналогичным стилусом Microsoft обычно относят отсутствие ластика на обратном конце.

Новый стилус Apple будет отслеживаться камерой устройства и системой сенсоров

Pencil оснащен аккумулятором емкостью 80 мАч, что позволяет ему до 12 часов работать без подзарядки. Для зарядки используется порт Lightning. Подключив Pencil к iPad Pro на 15 секунд, ему можно обеспечить полчаса автономной работы. Полный цикл зарядки длится 50 минут.

Синхронизация Pencil с планшетом осуществляется через Bluetooth, но не только. В кончике стилуса находится датчик, местоположение которого считывается 240 раз в секунду непосредственно дисплеем iPad Pro, когда кончик контактирует с экраном. Если стилус покатился по столу, то он остановится при произнесении слова «Pencil» и встанет на свое металлическое основание.

Стив Джобс и стилусы

Примечательно, что бывший гендиректор Apple Стив Джобс (Steve Jobs) не считал стилус полезным дополнением к мобильным устройствам. В 2007 г., представив первый iPhone, он публично заявил: «Кому нужен стилус? Его надо сначала взять, потом отложить. Он теряется. Дрянь».

Новый стилус Apple позволит создавать трехмерные объекты

Поэтому, когда в 2015 г. Apple представила Pencil, профильные издания пестрели заголовками типа «Apple выпустила продукт, который Стив Джобс общеизвестно ненавидел». Однако некоторые специалисты отмечали, что Джобс говорил об использование стилуса с 3,5-дюймовым экраном первого iPhone, что не давало таких широких возможностей, как работа пером на графическом планшете.