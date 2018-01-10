Рутокен будет работать с операционной системой Sailfish Mobile OS

Операционная система Sailfish OS для мобильных устройств и планшетов основана на библиотеках и ядре Linux. Её ключевыми особенностями являются высокая производительность, низкие требования к аппаратным ресурсам и бережное отношение к персональным данным пользователей. При разработке операционной системы основное внимание уделяется обеспечению безопасности обработки и передачи бизнес-данных. Новое партнерство позволит компании успешно продвигать и развивать Сотрудничество с Sailfish Mobile OS RUS совместно с продуктами компании «Актив» под брендом Рутокен.

Рутокен – первая в России полностью отечественная линейка аппаратных продуктов и решений для аутентификации и создания электронной подписи. Ключевые носители Рутокен используются везде, где требуется безопасное хранение и использование паролей, цифровых сертификатов, ключей шифрования и ключей электронной подписи. Электронные идентификаторы Рутокен представлены во всех возможных форм-факторах: от стандартного USB-токена или смарт-карты до Bluetooth и TrustScreen-устройств.