Avaya завершила финансовое оздоровление

Компания Avaya объявила об успешном завершении финансовой реструктуризации.

«Это начало новой эпохи в истории Avaya, — уверен президент и СЕО Avaya Джим Чирико (Jim Chirico). — Компания стала публичной, существенно улучшив свои финансовые показатели. По итогам процесса реструктуризации Avaya сократила свою долговую нагрузку на $3 млрд, при этом более $300 млн свободных денежных средств находится на балансе компании. Avaya ожидает сокращения ежегодных выплат на $300 млн по сравнению с 2016 финансовым годом за счет снижения суммы обслуживания долга и прочих статей расходов».

Новый импульс развития

«Avaya завершила трансформацию своего бизнеса и теперь является компанией по разработке программного обеспечения, предоставлению профессиональных услуг и облачных решений. Это позволило обеспечить большую операционную гибкость для инвестиций в инновации и развитие отраслей контакт-центров и унифицированных коммуникаций, — отметил Джим Чирико. — Вместе с новым советом директоров мы полностью готовы к реализации плана развития компании и увеличению ее привлекательности для акционеров».

Avaya объявила об успешном завершении финансовой реструктуризации

В настоящее время Avaya совершает необходимые действия для включения в список торгуемых ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания ожидает порядка 110 млн акций в обращении по окончанию процедуры.