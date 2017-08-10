ДИТ Москвы затеял 30-миллионную тяжбу с другим столичным департаментом

В столичном арбитражном суде началось разбирательство по 30-миллионному иску ДИТа к структуре, полностью принадлежащей еще одному департаменту правительства Москвы.

Департамент против департамента

Департамент информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) обратился в столичный арбитражный суд с иском к ОАО НПП «Гранит-центр», которое на 100% принадлежит другому департаменту правительства Москвы — имущественному. Суть иска заключается в попытке взыскать денежные средства в размере 31 млн руб. Других подробностей, касающихся претензий ДИТа, в публичных документах пока нет. Ближайшее заседание суда намечено на 26 сентября 2017 г.

В пресс-службе ДИТа отказались рассказать CNews о сути претензий к «Гранит-центру». «Это взыскание неустойки с подрядчика, которое, на наш взгляд, не заслуживает отдельного внимания и комментариев», — сообщила представительница ДИТ в разговоре с корреспондентом CNews.

Чего может касаться разбирательство

По данным базы «Контур.фокус» и сайта госзакупок, за последние три года все контракты, переданные ДИТом на исполнение «Гранит-центру», касались единой автоматизированной информсистемы торгов Москвы (ЕАИСТ). Так, в октябре 2016 г. компания получила 23,5 млн руб. за техобслуживание подсистемы ЕАИСТ — «Портала поставщиков». В июне 2015 г. — 24,5 млн руб. за развитие ЕАИСТ. В сентябре 2014 г. — 207,4 млн руб. за развитие системы и 18,7 млн руб. за оптимизацию ее производительности.

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Во всех случаях контракты достались по итогам открытых конкурсов. Соперниками на них выступили «Абн-проект», «Топ кейс», «Системные проекты», «Винтегра софт» и «Авилекс».

По данным ЕГРЮЛ, одним из соучредителей «Авилекса» выступает Антон Буслов (доля в 33,4%), который, по сведениям из нескольких открытых источников, является первым заместителем директора «Гранит-центра». При этом единственным учредителем «Абн-проекта» заявлен Юрий Вартанов — гендиректор «Гранит-центра».

Несколько фактов о «Гранит-центре»

По собственным данным «Гранит-центра», эта компания ведет свою деятельность с 1990 г., «когда группа специалистов занялась автоматизацией делопроизводства и бухгалтерского учета в городских структурах управления».

В организации трудятся более 250 специалистов, часть из которых имеет сертификаты PMI, Oracle, Microsoft и др. Более 50 сотрудников непосредственно занимаются разработкой и созданием архитектуры информационных систем.

Компания сообщает, что в ее активе полтора десятка лицензий, свидетельств и сертификатов, позволяющих ей заниматься производством, распространением и обслуживанием криптографических средств, а также осуществлением картографической деятельности и т. д.

По данным «Контур.фокус», за организацией числится 205 госконтрактов на общую сумму в 1,6 млрд руб.