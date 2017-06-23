Минкомсвязи снова незаконно потратило деньги на ИТ

По итогам проверки Минкомсвязи Счетная палата выявила ряд нарушений за 2016 г. В их число вошли некорректно составленные планы информатизации, расходование средств вне этих планов, неверно сформулированные госзадания, отсутствие отчетов по их выполнению и т. д.

Нарушения в отчетности

В 2016 г. Минкомсвязи опять нарушило правила подготовки планов информатизации. В частности, ведомство заключило контракт стоимостью p41,6 млн на мероприятие, которое отсутствовало в утвержденном плане. К такому выводу пришла Счетная палата в ходе проверки министерства.

Кроме того, Минкомсвязи допускает нарушения при утверждении госзаданий. Например, в госзадании на 2016 г. для ФГБУ «НИИ Восход» присутствуют виды деятельности, которые это учреждение не осуществляет. Отчет о выполнении этого госзадания не был своевременно опубликован на сайте для размещения информации о госучреждениях bus.gov.ru, то же самое касается задания для ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации». При этом большая часть работ и услуг из стандартного списка Минкомсвязи, опубликованного в системе «Электронный бюджет», не соответствует общепринятому перечню госуслуг.

К моменту публикации этого материала в пресс-службе Минкомсвязи не смогли ответить на вопросы CNews относительно того, согласны ли в министерстве с выводами Счетной палаты и намерены ли предпринимать какие-либо действия.



Программа «Информационное общество»

В общей сложности на программу «Информационное общество» в 2016 г. было выделено из госбюджета p111,6 млрд, конкретно Минкомсвязи получило на свои мероприятия по этой программе p14,8 млрд. Из общей суммы p110,8 млрд, то есть 99,3% средств, были освоены, 0,7% приходится на неисполненные бюджетные назначения.

Счетная палата обнародовала нарушения, найденные в работе Минкомсвязи

При этом p434 млн, то есть 56,8% пришлось на мероприятия, за которые министерство отвечает. По оценке Минкомсвязи, эффективность реализации госпрограммы составила 0,87, что соответствует среднему уровню эффективности. При этом, оценка эффективности госпрограммы произведена в условиях отсутствия сведений о выполнении порядка 24% показателей, что оказывает негативное влияние на качество расчетов.

Бюджетные обязательства

В 2016 г. Минкомсвязи перечислило в госбюджет в качестве дохода p593,8 млн. Это 98%, если сравнивать с прогнозными показателями. Неисполненные бюджетные назначения за 2016 г. оцениваются по расходам в p516,1 млн, что составляет 3,4% к показателям сводной бюджетной росписи.

24,2% неисполненных бюджетных обязательств, то есть p124,8 млн, объясняются тем, что министерство долго составляло и утверждало нормативно-правовые документы и договоры. Освоение бюджета в первые три квартала шло более вяло, чем под конец года, в результате на IV кв. пришлось 66% расходов.

Дебиторская задолженность Минкомсвязи в 2016 г. выросла в 10,7 раза – по состоянию на 1 января 2017 г. она оценивалась в p2,4 млрд. При этом 99,96% задолженности составляют выданные авансы.

Прошлогодние нарушения

Это не первый случай, когда Счетная палата выявляет нарушения в отчетной и финансовой деятельности Минкомсвязи. Например, в июне 2016 г. стало известно, что в 2015-2016 гг. министерство завышало стоимость работ «Ростелекома», применяя тарификацию, предназначенную для расчета регулируемых государством цен. В итоге цена была завышена на p37,4 млн.

Одновременно Счетная палата установила, что в 2014 г. при подготовке новой редакции программы «Информационное общество», Минкомсвязи отказалось от двух показателей эффективности работы электронного правительства, которые ранее не были выполнены. Речь идет о показателе, связанном с долей федеральных госуслуг, по которым обеспечена возможность получения результатов предоставления в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), в общем количестве федеральных госуслуг и об аналогичном показателе, связанном с долей региональных услуг. Первый показатель, при плане в 98%, был выполнен в 2013 г. лишь на 3,3%. Второй показатель при плане в 44% выполнили только на 1,1%.