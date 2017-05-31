Uber уволила своего вице-президента за кражу документов

Бывший топ-менеджер и инженер Uber Энтони Левандовски был уволен из-за отказа проявить корпоративную солидарность в тяжбе компании с конкурентами из Google, разрабатывающими беспилотный автомобиль.

Претензии Waymo

Компания Uber уволила Энтони Левандовски (Anthony Lewandowski), занимавшего до апреля 2017 г. должность вице-президента департамента передовых технологий Uber, из-за его отказа сотрудничать в судебной тяжбе с конкурентами из Waymo.

Процесс между Waymo, которая проектирует беспилотный автомобиль в составе корпорации Google, и Uber продолжается с февраля 2017 г. Waymo заявила, что бывший сотрудник Google Левандовски перед увольнением украл разработки компании – более 14 тыс. конфиденциальных документов - на базе которых впоследствии создал собственную фирму Otto.

Uber купила Otto в августе 2016 г. за $680 млн. Истцы утверждают, что Uber использовала краденую интеллектуальную собственность Google, чем нанесла Waymo ущерб в $500 млн. Теперь Waymo через суд добивается полного запрета работы сервиса конкурентов.

Крал или не крал?

Сам Левандовски не является соответчиком по делу, он отказался выступать на процессе, сославшись на пятую поправку к Конституции США, позволяющей гражданину не свидетельствовать против себя.

Как пишет International Business Times, в мае 2017 г. Uber направил Левандовски письмо, попросив сотрудничать в расследовании инцидента. Компания предложила инженеру либо подтвердить, что он не крал документы Google, либо, если крал, вернуть их. Если Левандовски не станет это выполнять, Uber готов предпринять меры вплоть до увольнения сотрудника – говорилось в письме.

Бывший вице-президент Uber, бывший сотрудник Google Энтони Левандовски

Представители компании сослались на корпоративные правила, один из пунктов которых требует, чтобы сотрудник должен «вернуть или уничтожить имущество или конфиденциальную информацию, принадлежащие предыдущему работодателю».

Поставленный Uber срок истекает сегодня

В письме, разосланном во вторник работникам компании, помощник главного юрисконсульта по вопросам занятости и судебных разбирательств Анджела Падилья (Angela Padilla) пояснила, что Uber в ходе тяжбы неоднократно подчеркивал собственные, независимые усилия в разработке беспилотного автомобиля.

«За последние несколько месяцев компания предоставила достаточно доказательств того, что наша технология беспилотного управления автомобилем была разработана самостоятельно. Uber неоднократно призывал Левандовски сотрудничать, чтобы доказать нашу правоту в суде», - подчеркнула Анджела Падилья. Работу Левандовски над беспилотным автомобилем продолжит его преемник на посту главы департамента передовых технологий Эрик Мейхофер (Eric Meyhofer). По решению суда Uber должен вернуть Google похищенные, якобы, документы до 31 мая 2017 г.