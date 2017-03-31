Uber могут закрыть из-за молчания его вице-президента

Тяжба между принадлежащей Google компанией Waymo и интернет-сервисом такси Uber может закончиться закрытием последнего из-за того, что главный свидетель по делу Энтони Левандовски отказывается давать показания публично в гражданском суде.

Угроза закрытия Uber

Судья, ведущий процесс между компаниями Uber и Waymo, может вынести запрет на работу интернет-сервиса такси. Как пишет Reuters, судья Уильям Аслуп (William Alsup) заявил, что может принять такое решение, если в суде не выступит главный свидетель – вице-президент департамента передовых технологий Uber Энтони Левандовски (Anthony Lewandowski). Сам Левандовски опасается, что в случае дачи показаний может попасть под уголовное преследование.

Процесс между Waymo, которая проектирует беспилотный автомобиль в составе корпорации Google, и Uber продолжается с февраля 2017 г. Waymo заявила, что бывший сотрудник Google Энтони Левандовски перед увольнением украл разработки компании – более 14 тыс. конфиденциальных документов - на базе которых впоследствии создал собственную фирму Otto.

Кража 14000 документов

Uber купила Otto в августе 2016 г. за $680 млн. Истцы утверждает, что Uber использовала краденую интеллектуальную собственность Google, чем нанесла Waymo ущерб в $500 млн. Теперь Waymo через суд добивается полного запрета работы сервиса конкурентов.

Вице-президент Uber и бывший сотрудник Google Энтони Левандовски

Представители Uber заявляли о том, что выдвинутые обвинения беспочвенны, однако до сих пор не направили в суд официальный ответ на жалобу Waymo, объясняя это тем, что, по их мнению, вопросы коммерческой тайны должен рассматривать не гражданский суд, а арбитраж. В арбитраже процесс в этом случае будет вестись в закрытом режиме с судебной коллегией в составе трех судей, вместо жюри присяжных из гражданского суда.

Левандовски апеллировал к конституции

Энтони Левандовски не является соответчиком по делу. Однако, дав показания на процессе, он может сам сесть на скамью подсудимых. Представляющий интересы Левандовски в суде юрист Майлз Эрлих (Miles Ehrlich) пояснил, что его подзащитный воспользовался пятой поправкой к Конституции США, позволяющей гражданину не свидетельствовать против себя. Между тем, в случае перевода дела в арбитражный суд, Левандовски мог бы дать показания – по словам юристов, «по крайней мере, это будет не на публике, и не будет на главной странице New York Times». Такой аргумент не повлиял на гражданский суд, который уверен, что «общественность имеет право знать подробности этого дела».

«Мне жаль, но Энтони Левандовски сам себя поставил в такое положение. Так бывает, если кто-то скачал себе 14 тыс. чужих документов. И я до сих пор не услышал, чтобы кто-то это отрицал», - отметил Уильям Аслуп.