Чтобы выжить, бизнесы должны угадывать желания клиентов по массивам данных

По мнению экспертов, в эру цифровой трансформации бизнесам стратегически необходимо пересмотреть способы сбора данных о потребителях, их аналитики, тестирования и применения, иначе они рискуют столкнуться с непониманием желаний своей целевой аудитории.

Сбор инсайтов – необходимость в цифровом мире

Эксперты считают, что в эру цифровой трансформации компании нуждаются в фундаментальном пересмотре своего понимания потребительских запросов. Об этом пишет в своей статье Тони Замбито (Tony Zambito), основатель компании B2B Marketing.

«Переосмысление развития личности покупателя и сбор информации о точках зрения потребителей в современном цифровом мире является необходимостью. Сейчас мы живем в мире, где гиперускоренный темп изменений стал нормой. Внедрение новых цифровых технологий и новых бизнес моделей оказывает сильнейшее влияние на то, как потребители определяют, что для них важно, чего они хотят, и как они принимают решения. Для организаций, которые стремятся успешно оперировать в данной среде, многомерное понимание своих клиентов становится стратегической необходимостью», – считает эксперт.

По мнению Замбито, сейчас для бизнеса очень важно вступать во взаимодействие с потребителем на каждом доступном канале, независимо от того, где он расположен. Бизнесам рекомендуют использовать все доступные инструменты для отслеживания посещаемости веб-сайтов и аналитики электронной корреспонденции, а также другие возможности.

Эксперт выделяет шесть отдельных подходов к переосмыслению взаимодействия бизнеса с потребителем в эру цифровой трансформации: потребительские инсайты, быстрые групповые инсайты, полевые наблюдения, контекстные сообщества инсайтов, глубокие интервью и аналитика для масштабирования инсайтов.

Трансформация способов сбора данных о потребителях является стратегической необходимостью для большинства бизнесов

«Цифровые технологии позволяют нам получать огромное количество данных для аналитики. Такие данные часто называют инсайтами. Смогли ли такие данные предоставить возможность понимания реальных точек зрения потребителей? Едва ли. Однако быстрый рост цифроцентрического мира увеличивает необходимость в постоянном сборе и обработке таких данных. Что касается «быстрых групповых инсайтов», то возможность применения краудсорсинга для проверки проникновения в суть инсайта оказывается очень ценной. Следует использовать цифровые платформы для тестирования идей, со-творить вместе с потребителями, стимулировать инновации и изучать появляющиеся модели целевого поведения, которые могут приводить к новым возможностям роста», – говорится в статье.

Подводя итог, эксперт отмечает, что сейчас трансформация способов сбора данных о потребителях, их аналитики, тестирования и применения является стратегической необходимостью для большинства бизнесов. Отказ от пересмотра данной деятельности приведет к неправильному пониманию потребителей в эру цифровой трансформации и окажет негативный эффект на любой бизнес.

Трансформация способов работы с данными – стратегическая необходимость

С мнением Тони Замбито согласны и другие эксперты. «Использование цифровых технологий открывает новые возможности для роста бизнеса. Одним из ключей для реализации этих возможностей, в свою очередь, становится использование данных. Наиболее конкурентоспособные компании сегодня применяют средства сбора, хранения и аналитики данных для детального изучения своих клиентов и персонализации продуктов и предложений. Лучше всего преимущества персонализации иллюстрирует сфера ритейла: крупнейшие торговые сети приходят к анализу больших данных, чтобы предсказывать перемены на рынке, управлять собственным ассортиментом и привлекать новых клиентов», – отмечает Ирина Яхина, директор по технологиям Hitachi Data Systems (HDS) в регионе North EMEA.

«Сегодня у ритейлеров существует масса возможностей получать ценную для бизнеса информацию и использовать ее. Так, геолокационная аналитика позволяет изучить маршруты клиентов и расположение магазинов конкурентов для того, чтобы открыть торговую точку в наиболее подходящем месте. В свою очередь, предиктивная аналитика – на основе решений Pentaho, например – использует математические алгоритмы прогнозирования, чтобы предугадать рост и падения спроса на группу товаров и даже на отдельные позиции. Такие алгоритмы учитывают множество условий: от погодных условий и промоакции до активности в праздничные дни и истории продаж. В рамках комплексного подхода, данные видеокамер дают возможность отследить, как клиент реагирует на рекламу и перемещается по магазину, а также оценить половозрастной состав аудитории. А поведение клиентов в интернете, их покупки и информация из социальных сетей помогают предугадывать желания клиентов и предлагать услуги с учетом их индивидуальных особенностей. Все это – массивы больших данных, которые можно хранить и анализировать с помощью решений Hitachi», – добавила Ирина Яхина.

