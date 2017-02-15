Генпрокуратура нашла коррупцию в Роскомнадзоре. Четыре чиновника уволены

Генпрокуратура нашла признаки нарушения антикоррупционного законодательства рядом чиновников Роскомнадзора. Спектр этих нарушений оказался самым широким. По итогам разбирательства часть чиновников была наказана, часть уволена.

В Роскомнадзоре обнаружена коррупция

Восемь должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) понесли различные наказания за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры, которая провела соответствующую проверку в управлении Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования руководство Управления приняло меры к устранению допущенных нарушений, восемь государственных служащих ведомства, в том числе три руководителя, привлечены к дисциплинарной ответственности, — говорится в заявлении Генпрокуратуры. — В ходе рассмотрения представления четыре должностных лица освобождены от замещаемых должностей и уволены с государственной гражданской службы по личной инициативе».

На вопросы CNews, связанные с тем, намерен ли в свою очередь центральный аппарат Роскомнадзора принять какие-либо меры в отношении своих северо-западных коллег, представитель ведомства Вадим Ампелонский на момент выхода публикации не ответил.

Кто и в чем провинился

Как сообщает Прокуратура, некоторые сотрудники Роскомнадзора при заполнении справок скрыли сведения о полученных ими или их супругами доходах за 2015 г.

Генпрокуратура наказала нескольких чиновников Роскомнадзора

В других случаях было установлено, что ответственные за профилактику коррупционных правонарушений чиновники Управления располагали данными о существенном превышении расходов госслужащих ведомства над их доходами, но надлежащих мер при этом не инициировали. Это является нарушением ст. 4 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов… доходам».

Например, ведущий специалист-эксперт отдела надзора в сфере электросвязи и почтовой связи в 2015 г. приобрел квартиру в Санкт-Петербурге стоимостью более чем в два раза превышающей его совокупный доход за три года, предшествовавших сделке. «Однако законность получения им доходов, потраченных на покупку недвижимого имущества, не проверена, — пишет Генпрокуратура. — В итоге процедура контроля за его расходами так и не была проведена в связи с увольнением со службы».

В нарушение федеральных законов «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» и «О противодействии коррупции» другой ведущий специалист-эксперт Управления не передал в доверительное управление принадлежащие ему акции «Ростелеком». Эта организация является поднадзорной для ведомства, и в 2015 г. служащий участвовал в ее проверке, что является конфликтом интересов.

Кроме того установлено, что руководитель Управления с превышением пределов предоставленных законом полномочий издал приказ, утвердивший перечень должностей федеральной госслужбы, при назначении на которые граждане и служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера — как своих, так и жен с детьми. «Однако территориальные органы федеральных органов исполнительной власти правом издания нормативных правовых актов не наделены», — отмечает Генпрокуратура.

В этой связи начальнику Управления было вынесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции, а незаконный приказ был отменен.

Конкретные имена чиновников в сообщении Генпрокуратуры не приводятся.