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МойОфис интегрирован в «Логика: СЭД» для бесшовного редактирования документов

ПО Софт Интеграция

«Логика Бизнеса», разработчик ПО для управления корпоративным контентом, и «Новые облачные технологии», российский разработчик офисного ПО, интегрировали свои решения. Теперь пользователи электронного документооборота «Логика: СЭД» и электронного архива «Логика: АРХИВ» могут в веб-браузере создавать и редактировать документы с помощью решений МойОфис в режиме «одного окна».

Интеграция систем позволяет создавать и редактировать документы непосредственно в приложениях «Логика: СЭД» и «Логика: АРХИВ» без перехода в другие окна и без установки дополнительного программного обеспечения.

«Особенно актуальной наша интеграция станет для корпоративных пользователей - сотрудников бухгалтерии и аналитических подразделений, которые работают с большим количеством отчетов и статистических данных. Мы убираем границы для пользователя и даем возможность легкого и интуитивно-понятного способа редактирования, анализа и визуального представления данных. Совместимость с инструментами управления и хранения контента и их интеграция в различные информационные системы является частью концепции платформы МойОфис», — отметил Евгений Фенюшин, директор по продуктам компании «Новые облачные технологии».

«Интеграция с продуктами МойОфис делает создание документов по шаблону и дальнейшую работу с их содержимым, включая совместное редактирование, легким и удобным – теперь это можно делать буквально в один клик, не покидая окно браузера», - сказал Олег Бейлезон, руководитель Центра разработки продуктов «Логики Бизнеса».

«Продукты «Логики Бизнеса» и «Новых облачных технологий» входят в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Интеграция наших продуктов, помимо удобства использования, позволит заказчикам системно подходить к вопросу импортозамещения ПО для работы с корпоративным контентом», – отметил Георгий Подбуцкий, генеральный директор «Логики Бизнеса».



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