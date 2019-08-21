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«КартСтандарт» обеспечил банкам-партнерам технологическую возможность подключения к сервису бесконтактных платежей Mir Pay

Интеграция Внедрения ИТ в банках

Процессинговый центр «КартСтандарт» обеспечил технологическую поддержку деятельности в национальной платежной системе «Мир» для более 100 банков-партнеров. Теперь клиенты этих кредитных организаций получат возможность пользоваться сервисом ПС «Мир» для бесконтактной оплаты покупок при помощи смартфона.

Mir Pay – современный, удобный и безопасный способ оплаты, разработанный платежной системой «Мир», воспользоваться которым смогут держатели карт «Мир», владельцы любых смартфонов с операционной системой Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC.

Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого необязательно.

«Бесконтактные платежи – это тренд, который с каждым годом не просто не теряет своей актуальности, но и продолжает стремительно наращивать обороты. Запуск совместного проекта с Национальной системой платежных карт по подключению мобильного платежного сервиса является значимым событием для команды ПЦ «КартСтандарт», поскольку теперь клиентам – держателям карт «Мир» наших банков-партнеров будет доступен современный и востребованный платёжный сервис», – сказала директор процессингового центра «КартСтандарт» Майя Глотова.

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

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