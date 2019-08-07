«Пятёрочка» запустила расширенный пилот технологии «умный магазин»

Торговая сеть «Пятёрочка» запускает расширенный пилот новой технологии «умный магазин», которая позволяет сократить энергопотребление в торговых точках на 4,9%.

При реализации проекта выделены четыре основные группы объектов энергопотребления: холодильное оборудование (62% потребления), освещение (15%), кондиционирование и вентилирование (10%), тепловые завесы (9%). На данном этапе внедрения системы полностью автоматизировано управление холодильным оборудованием (в том числе настройка параметров), обеспечен сбор данных телеметрии для анализа, осуществляется проверка системы на аварийность. В группе «освещение» удалось добиться полного автоматического управления режимом «день/ночь», а также внешним освещением и рекламой. Остальные группы энергопотребления заведены в контур системы и настраиваются на автоматическую работу, исходя из переменных внешних критериев. Так, например, работа тепловой завесы будет автоматически корректироваться, исходя из изменений температуры воздуха как в помещении, так и на улице.

«Умный магазин» - комплексная система, которая с помощью специальных датчиков, контроллеров и программного обеспечения, встраивается в действующие операционные и эксплуатационные процессы магазина, позволяет экономить электроэнергию, управлять всеми потребителями электричества в автоматическом режиме и минимизировать аварийные ситуации.

Сейчас решение «умный магазин» реализовано в четырёх «Пятёрочках» в Москве. В ближайшее время система будет внедрена в 120 торговых точках сети. С 2020 года система войдет в стандарт открытия новых магазинов и переоборудования действующих.

Электроэнергия входит в число трех крупнейших статей коммерческих, общих и административных расходов Х5 Retail Group. 80-85% затрат на коммунальные услуги магазинов также приходится на электричество. В рамках программы повышения энергоэффективности Х5 постепенно сокращает потребление электроэнергии на квадратный метр торговой площади. Например, в «Пятёрочке» потребление кВт/ч в расчете на один метр в 2019 году снизилось на 4% по отношению к 2018 г. и на 8% - в сравнении с 2016 г.