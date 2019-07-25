«Лаборатория Касперского» представила универсальное решение для физических и виртуальных сред

«Лаборатория Касперского» включила в линейку Kaspersky Security для бизнеса решение, которое обеспечивает безопасность и физических, и виртуальных рабочих мест. Новый продукт сочетает специализированную защиту виртуальных сред со всем функционалом Kaspersky Security для бизнеса «Расширенный», включая инструменты системного администрирования, патч-менеджмента и шифрования.

Решение Kaspersky Security для бизнеса «Универсальный» позволяет управлять безопасностью физической и виртуальной инфраструктуры из единой консоли, что значительно снижает нагрузку на администраторов. В рамках приобретаемой лицензии компании могут менять соотношение виртуальных и физических рабочих станций, а также серверов.

Помимо средств традиционной защиты рабочих станций и серверов Kaspersky Security для бизнеса «Универсальный» включает последнюю версию специализированного решения «Kaspersky Security для виртуальных сред | Лёгкий агент», что позволяет равномерно распределять нагрузку на виртуальные машины, не замедляя работу критически важных бизнес-приложений.

«Мы расширили нашу продуктовую линейку для защиты бизнеса, поскольку видим, что компании всё активнее используют технологии виртуализации и хотим упростить и сделать максимально безболезненным для них процесс перехода на виртуальные платформы. Теперь в совокупности мы предлагаем на выбор четыре уровня решения Kaspersky Security для бизнеса: Стандартный, Расширенный, Универсальный иTotal», — сказал Сергей Марцынкьян, руководитель отдела продуктового маркетинга для корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского».

Kaspersky Security для бизнеса «Универсальный» доступен на территории России, Беларуси, Закавказья и стран Средней Азии и продаётся через партнёров «Лаборатории Касперского». Подробнее о новом продукте можно узнать здесь.